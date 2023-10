Fedez rompe il tabù, confessione a sorpresa: "Esperienza terribile"

10 ottobre 2023 a

a

a

Fedez, dopo l'ultimo ricovero a causa di ulcere ed emorragie, ha deciso di raccontare il rapporto con la malattia senza filtri. Il rapper aveva già concesso una lunga intervista ad Aldo Cazzullo, pubblicata dal Corriere della Sera. Evidentemente, però, il cantante sente ancora il bisogno di confessarsi con i suoi follower tanto che, in una diretta social, è tornato sull'argomento e ha condiviso con tutti i suoi fan le tappe di un percorso non sempre facile. "Devo buttare fuori perché purtroppo ho la tendenza a tenermi le cose dentro", ha detto. E sulla chiacchierata con il noto giornalista ha ammesso: "È stato liberatorio".

Il retroscena su Ferragni: "Ha mollato tutto e...". Poi parla di X Factor

"Da parte mia c'è sempre stato un po' uno stigma di chi va dallo psicologo o dallo psichiatra più di chi prende psicofarmaci. Io, personalmente, ho avuto un po' un pregiudizio nei confronti di questa cosa. Culturalmente forse. Poi la vita vuole che mi ci sia ritrovato dentro e che mi sia trovato dentro facendo un'esperienza terribile": questo lo sfogo a cuore aperto di Fedez. Il rapper, tornato a casa da pochi giorni, vuole parlare di sè per far sì che la sua esperienza sia un sostegno per chi, come lui, deve fare i conti con la delicatezza della salute, fisica e mentale.

Depressione, la stimolazione magnetica transcranica terapia efficace

"Parliamo di tematiche complesse e delicate. Bisogna affidarsi alle persone giuste. Io credo di aver fatto degli errori quando ho iniziato a prendere farmaci e a sentirne l'effetto importante in positivo. Ho smesso di andare in terapia, cosa sbagliatissima, e poi ho dovuto fare i conti con gli effetti collaterali", aggiunge Fedez, mentre gli utenti palesano il loro sostegno inviando cuori e like. "All'effetto collaterale del farmaco, me ne veniva prescritto un altro", conclude l'artista, lasciando intuire le difficoltà già affrontate e da affrontare.