Belve, la Rai sbarra la strada a Fedez: il retroscena sull'invito da Fagnani

01 ottobre 2023 a

Fedez non parteciperà ad una puntata di Belve, il programma tv condotto da Francesca Fagnani. Negli scorsi giorni era circolata la notizia dell’invito ricevuto dal rapper da parte della giornalista, ma per qualche giorno non se n’è saputo più nulla dopo i problemi di salute e l’emorragia interna che hanno costretto il marito di Chiara Ferragni al ricovero in ospedale. Ed è ora Tvblog a raccontare uno scottante retroscena: “La Rai, appena saputo dell’intenzione del team del programma di Fagnani, di invitare Fedez, avrebbe espresso il suo dissenso circa la sua partecipazione ad un programma della tv pubblica. La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato”.

Ma quali sono i motivi dietro il no categorico? In primis si ricorda la polemica scaturita dal Concertone del 1 maggio 2021, con un lungo strascico giudiziario che va avanti ancora oggi. Inoltre, svela il sito, “i vertici Rai sarebbero stati contrari alla partecipazione di Fedez a Belve anche a seguito di quello che è accaduto nell’ultimo Festival di Sanremo. In particolare rispetto alla performance del rapper milanese nella seconda serata (quella del freestyle contro la politica e non quella del balletto e del bacio con Rosa Chemical, ndr)”. Ora ci si sono messi anche i problemi di salute a fermare il piano di Fedez a Belve.