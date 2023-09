Domenica In, colpaccio di Mara Venier: chi "ruba" a Fagnani. Gli ospiti

30 settembre 2023 a

Tutto è pronto per la nuova puntata di Domenica In, il programma che alterna l'informazione e le interviste al puro divertimento. La signora della domenica, Mara Venier, dopo aver intervistato la giornalista Francesca Fagnani, che ha dato il via alla nuova stagione del programma Belve, ora punta tutto su Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è da poco raccontato, senza filtri, negli studi di Rai 2. Dopo la "belvata" della conduttrice romana, arriva lo zampino di Venier.

Fabrizio Corona, fuori programma a Belve: il finale con "brivido"

A fare compagnia agli italiani nel pomeriggio di domani saranno Fabrizio Corona, Pamela Prati, Enrico Brignano, Giulia Bevilacqua e Aldo Cazzullo. Da Tale e quale show, il contenitore di imitazioni del venerdì sera di Rai 1, arriveranno anche i simpaticissimi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Per presentare la seconda stagione della fiction Blanca, arriveranno poi gli attori Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

"Se spegniamo le luci...": Corona prende Fagnani alla sprovvista

Tra i nomi lanciati in rete, salta all'occhio quello di Fabrizio Corona. Dopo essere stato, per più di dieci anni, lontano dalle telecamere della Rai, l'ex re dei paparazzi ha fatto il suo ritorno in una trasmissione del servizio televisivo pubblico con Francesca Fagnani. Lo scorso martedì, infatti, è andata in onda l'intervista della giornalista al suo ospite. Forse interessata al personaggio e forse vogliosa di sottolineare al pubblico luci e ombre di un personaggio controverso, Venier ha pensato di chiamarlo a casa sua, a Domenica In.