La vita in diretta, inviata morsa da un pappagallo. Video virale

Un fuori programma che ha già fatto il giro del web, una scenetta tutta da ridere. Nel corso dell'ultima puntata de La vita in diretta, il programma di attualità con approfondimenti delle ultime notizie e il racconto dei fatti di cronaca nera, è successo un fatto poco prevedibile. Inviata a Gragnano, nel condominio queer la cui storia è balzata agli onori di cronaca nelle ultime ore, Raffaella Longobardi è stata la protagonista di un episodio che ha scatenato le risate del pubblico prima e degli utenti dopo. Parlando al pubblico di Rai 1 di questo palazzo del Settecento in cui gli abitanti, di generazione in generazione, condividono tutto, la giornalista si è posizionata vicino alla gabbia di un pappagallo.

"Vi volevo presentare lui", ha detto la giornalista, indicando il grande volatile verde in primo piano. Ma proprio mentre si avvicinava al pappagallo, l'animale ha morso l'inviata. Longobardi prima ha urlato e poi ha spiegato l'accaduto a Matano che, in studio, non è riuscito a trattenere le lacrime dalle tante risate. "Mi ha pizzicato. Mi ha morso. Dice 'Forza Napoli' ma mi sta antipatico. Mi ha fatto pure male", ha detto la giornalista sorridendo. Il video della scena esilarante è stato lanciato in rete ed è già virale.