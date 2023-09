Tale e quale show, Malgioglio senza freni: "Volatili". Carlo Conti di sasso

30 settembre 2023 a

A Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai 1, Cristiano Malgioglio catalizza l'attenzione per i suoi fuori programma e per l'irriverenza della sua simpatia. Ieri sera, in particolar modo, ha scosso il pubblico e il resto della giuria una battuta del cantante. Dopo l'esibizione di Pamela Prati, che in diretta tv ha imitato Wanda Osiris, i giudici hanno detto la loro sulla performance, offrendo consigli e concedendosi anche qualche stoccata.

Parlando di Wanda Osiris, attrice, cantante e soubrette italiana del teatro di rivista nel periodo degli anni Trenta-Cinquanta, Malgioglio ha detto: "Wanda Osiris aveva una luce incredibile, ma non sapeva nè cantare nè ballare. Quando sento parlare di lei, penso al viola che io ama. Lei lo odiava". Poi ha continuato: "A lei non piacevano gli uccelli". Questa uscita del cantante ha fatto subito pensare a un doppio senso. "Bene, puoi accomodarti", ha detto Carlo Conti rivolgendosi a Pamela Prati e per rompere l'imbarazzo.

Malgioglio ha rincarato la dose: "Si pensa sempre al doppio senso. Se volete che io dica volatili, stanno tutti zitti. Non le piacevano gli uccelli, ma non ho capito perché. Io li adoro perché mi piacciono le piume. È vero, lei non amava gli uccelli". "Capito, non sopportava il viola e non sopportava i volatili", ha ribattuto Conti. "I pappagalli con queste piume meravigliose", ha aggiunto il cantante. Il siparietto, in un primo momento ha gelato i presenti, poi ha scatenato le risate del pubblico.