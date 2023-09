Ballando con le stelle, scende in pista Lino Banfi: "Non di primo pelo ma...". Il video

25 settembre 2023 a

Poco tempo ancora e torna Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Sebbene Dagospia avesse già lanciato in rete tutti i nomi dei nuovi concorrenti del programma, ora arriva la conferma ufficiale. In particolar modo, ad attirare l'attenzione degli utenti sui social network è il video di Lino Banfi. Il comico è pronto a scendere in pista ma, per annunciare la notizia, ha scelto di mettere su un siparietto divertente con una voce fuori campo.

Lino Banfi, il "nonno d’Italia" a cui tutti vogliamo bene, è messo alle strette: farà o non farà #BallandoConLeStelle? Con grande sincerità ci dice la sua, ascoltiamolo@milly_carlucci pic.twitter.com/dlVm1YdiYR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 25, 2023

Ironico più che mai, Lino Banfi si fa inquadrare e inizia a spiegare come è nata l'idea di accettare l'invito di Milly Carlucci a esibirsi sulla pista da ballo più celebre d'Italia. "Non c'è bisogno di dire chi sono. Sono anni che mi stanno...sapete benissimo. 'Devi fare Ballando con le stelle, devi fare Ballando con le stelle'. Io non so fare certe cose": così esordisce. Quindi si è sente la voce esterna che, diretta, chiede: "Ma lo fai o non lo fai?".

Il cast è al completo: tutti i nomi dei concorrenti

Banfi non risponde e continua: "Un attimo, sto spiegando al pubblico...però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, tra 3 anni inizia la paura perché 90 fa la paura. Non è che sei tempi supplementari durano tanto, i rigori sono meno...". E ancora: "Ma lo fai o non lo fai?". Il nonno d'Italia vuota il sacco: "Poi alla fine ci ho pensato e ho detto 'Ma perché, visto che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, vuoi vedere che forse è il momento opportuno. Sì, questa frase la dico 'millimetricamente': faccio Ballando con le stelle", conclude, con tanto di sorriso.