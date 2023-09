Ballando con le stelle, la promessa di Antonio Caprarica: cosa non farò in tv

Francesco Fredella 26 settembre 2023 a

"Non toccatemi la cravatta". Antonio Caprarica, ex volto del Tg1, corrispondente per anni da Londra, svela qualche dettaglio in più sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Caprarica torna in prima serata su Rai1, dopo alcuni anni dal suo pensionamento. E giura a "Protagonisti", su RTL 102.5: "Sarò sempre con la giacca e la cravatta, guai a chi me la tocca. Non la toglierò". La sua sembra a tutti gli effetti una promessa.

Il giornalista, che ha origini pugliesi, si sta allenando e chi lo conosce bene ci racconta tutto il suo impegno per scendere in pista il sabato sera su Rai1. Il cast di Milly Carlucci è da capogiro: vedremo anche Wanda Nara, al centro da alcuni mesi e sempre presente sui giornali dopo la notizia della malattia. Ora è pronta per una nuova avventura (e forse a Roma vedremo anche Mauro Icardi). Tutti pronti per il 21 ottobre, quando inizierà la nuova edizione di Ballando con le stelle. Chi vedremo? Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica, Lino Banfi, Susanna Lambertucci, Simona Ventura e il suo compagno Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Sara Croce, Teo Mammucari, Lorenzo Tano. Occhi puntati su tutti i concorrenti- ballerini, saranno loro i veri protagonisti di questa nuova stagione televisiva.