Ballando con le Stelle, nel cast anche Wanda Nara: "Non sarà facile ma..."

Un annuncio che ha spiazzato molti utenti della rete, viste le voci sulle sue condizioni di salute: Wanda Nara sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. L’agente e moglie di Mauro Icardi ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno a Milly Carlucci, dopo essere stata ballerina per una notte nel programma di Rai1 e così si è espressa in un tweet su X: "Ciao a tutti, ho visto che è uscito il cast completo di ’Ballando con le Stelle', ma Milly ti sei dimenticata di me? Perché quest’anno ci sarò anche io", ha detto l'argentina.

No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di #BallandoConLeStelle 2023!

Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA✨

In un video postato sui social dall'accounti d Balland, Wanda Nara afferma: "Ci vediamo prestissimo a Roma, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo. Ci vediamo". Frase che è stata letta anche come un possibile riferimento alla malattia che sta affrontando. L'agente, nonché modella e conduttrice, ai primi di agosto aveva confermato le indiscrezioni di problemi di salute e la grande preoccupazione, tanto che aveva detto che ilmarito, Nauro Icardi, "voleva lasciare il calcio" per starle accanto. Evidentemente il quadro attuale, fortunatamente, permette la possibilità di partecipare a un programma tv che prevede anche un notevole dispendio di energie per la preparazione. Il nome di Wanda Nara si aggiunge a un cast che comprende Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.