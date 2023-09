Cattelan si vendica in diretta, raffica di frecciate a Belen. Ferilli: "Che signore"

27 settembre 2023 a

Sebbene fosse stata annunciata come la prima ospite della nuova stagione di Stasera c'è Cattelan, Belen Rodriguez si è tirata indietro all'ultimo e ha lasciato spiazzato il conduttore Alessandro Cattelan. Tra i motivi più credibili del cambio di programma dell'argentina il fatto che, nella stessa serata e sullo stesso canale, Francesca Fagnani ha intervistato due dei suoi ex: l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e l'ex marito Stefano De Martino. Tutti pensavano che la faccenda cadesse nel silenzio e, invece, il padrone di casa del contenitore che va in onda in seconda serata non si è trattenuto e si è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe.

"Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto 'Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti'. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto “perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto”: così ha esordito Cattelan, spiegando appunto come fossero andate le cose con Rodriguez. "Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera", ha continuato, lasciando credere di non andare oltre.

Poi, a sorpresa, il conduttore ha vuotato il sacco e si è concesso una serie di fracciatine: "Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore", ha detto mostrando una storia Instagram della showgirl.

Cattelan ha anche svelato le domande che avrebbe posto all'argentina: "Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede". La decisione di Cattelan di sfoderare la sua ironia è stata subito commentata da Sabrina Ferilli che, su Instagram, ha digitato due parole: "Che signore!".