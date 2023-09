Le Iene, Veronica Gentili su Belen Rodriguez: cosa rivela a Chi

Francesco Fredella 27 settembre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez non fa più parte di Mediaset. Non è una novità, visto che alla presentazione dei palinsesti (avvenuta la scorsa estate) non c'era. Ora, però, su "Chi" parla Veronica Gentili - che ha preso il suo posto. E' tutto pronto per il ritorno della trasmissione di Italia1, la prima puntata della nuova stagione andrà in onda il 3 ottobre. L’ex conduttrice di Controcorrente si racconta in un’intervista a Chi. E svela: “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti“. L’ex conduttrice di Controcorrente ha quindi dovuto riflettere prima di dire sì: “Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì".

Il retroscena di Veronica Gentili: "Rimasta senza fiato". E sul fidanzato...

Veronica Gentili, poi, parla di Belen Rodriguez, che per anni è stata alla conduzione del programma: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne". Da Mediaset, però, è andato via anche un altro volto famoso: Teo Mammucari, che sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle dopo molti anni trascorsi a Cologno Monzese e un passato indimenticabile su Rai2 con la trasmissione "Libero".