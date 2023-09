Domenica In, colpaccio di Venier: "Trattative con Belen Rodriguez"

25 settembre 2023 a

Belen Rodriguez era stata annunciata come prima ospite d'eccezione della nuova stagione di Stasera c'è Cattelan, il talk show della seconda serata di Rai 2, ma all'ultimo ha deciso di tirarsi indietro. I motivi sono tutt'altro che intuibili. Tuttavia, stando alle prime ricostruzioni, sembra che la showgirl abbia preferito godersi una fuga con il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni e che stia trattando per rilasciare un'intervista a Mara Venier.

Già ospite in passato della signora della domenica, è possibile che Belen abbia preferito parlare della rottura con Stefano De Martino direttamente con un volto amico. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, c'è di più. Come riporta Davide Maggio, la conduttrice verrebbe ben accolta a Domenica In. Sarebbe un colpo grosso per Venier, dato che la bella argentina non ha ancora mai raccontato nulla della rottura con il marito Stefano De Martino e della nuova relazione intrapresa con Elio Lorenzoni.

Ma non è tutto. Belen Rodriguez è anche una grande assente dei palinsesti televisivi. Da mesi ci si chiede quale sia il futuro dell'argentina. Inoltre, se si dà ragione all'ultima voce fatta circolare da Deianira Marzano, Rodriguez non sarebbe più ben accetta in casa Mediaset e, quindi, nel salotto di Silvia Toffanin. “Sta contrattando con Venier per fare l’intervista sulla vita privata perché non la può fare più a Verissimo. Da Cattelan non avrebbero parlato di privato, da Venier invece potrà parlare del suo nuovo grande amore”, ha annunciato l'esperta di gossip.