Belve, Corona: "Se spegniamo le luci...". Proposta piccante a Fagnani

Ieri, martedì 26 settembre, in prima serata, é andata in onda la puntata d’esordio della nuova stagione di “Belve”. Nonostante gli ospiti fossero stati annunciati già da tempo, non sono mancate le sorprese per la conduttrice Francesca Fagnani. Tra gli ospiti, Fabrizio Corona è stato indubbiamente quello che si é più lasciato andare a confessioni private e che, soprattutto, ha stuzzicato la conduttrice durante tutta l’intervista. Corona ha ironizzato con Fagnani sull’ipotesi di un bacio tra di loro, dando vita a un botta e risposta interessante e anche simpatico.

Fabrizio Corona, fuori programma a Belve: il finale con "brivido"

Il tutto ha preso inizio quando Fagnani ha domandato a Corona quale fosse il rapporto col suo fisico, ora che ha compiuto 49 anni. Corona, oltre a ribadire la sua forte autostima, le ha risposto con una provocazione: "A te ti piaccio ancora?”. Non contento, ha poi proseguito: "Beh... Ci conosciamo da tanti anni...". Questo parlare al passato ha lasciato intendere che tra i due ci fosse stato qualcosa. Così, immediatamente, la conduttrice ha controbattuto col suo solito stile: ”Lei presuppone che io subisco fascino…". "Ci conosciamo da tempo... Tu in passato eri focalizzata sul lavoro, ora che sei più leggera, ora che fai parte del mondo dello spettacolo…", ha continuato Corona.

La conduttrice, tuttavia, oltre a non essere caduta nel tranello dell’ospite, ha preso le distanze rispetto alle sue parole. Ma Corona ha continuato col suo fare pungente: “Mi vuoi dire che spegniamo le luci ed eliminiamo un pubblico, magari un bacio non scatterebbe, sapendo che non c'è nessuno intorno a noi?”. É chiaro che queste siano state provocazioni giocose, anche perché è noto a tutti che l’ex giornalista sia ufficialmente fidanzato con Sara Barbieri. A tal proposito, tornando serio, Corona ha rivelato: "Sono innamorato e fedele”. Poi però, in chiusura di puntata, è tornato nuovamente a punzecchiare la conduttrice: prima di chiudere l’intervista, infatti, Corona ha guardato in camera e chiesto ironicamente alla compagna: "Amore, la bacio o no? Posso?". Con questo siparietto è calato il sipario.