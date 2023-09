Caterina Balivo spegne le polemiche dopo la gaffe: "Ho le spalle larghe"

26 settembre 2023 a

Pochi giorni fa Caterina Balivo è finita nell'occhio del ciclone per aver avanzato un'ipotesi azzardata su Katia Ricciarelli. Ospite de La volta buona, la cantante lirica si è raccontata, soffermandosi anche sul grande sentimento d'amore provato nei confronti di Josè Carreras. La conduttrice ha dato per scontato che i due fossero amanti e Ricciarelli, piccata, ha risposto con nettezza di parole: "Ma come ti permetti?". Il video della gaffe di Balivo ha fatto il giro del web ed è finito sotto la lente d'ingrandimento dei media. Ora, la padrona di casa del contenitore pomeridiano di Rai 1 è tornata sulla questione.

"La battuta dissacrante, la voglia di far sorridere...": così ha esordito la conduttrice, lasciando intuire al pubblico che ormai la scure del politicamente corretto cala anche sull'ironia. Poi ha continuato, riprendendo la vicenda che l'ha fatta finire nella bufera: "L'altro giorno con Katia Ricciarelli si parlava di Carreras. Io ho chiesto 'Come è andata a finire?' e lei ha risposto 'Eh, era impegnato', allora ho detto 'Quindi eravate amanti'". Poi ha fatto luce sull'altra faccia della medaglia: "Però viene vista sotto un'ottica completamente diversa oggi". E quando l'ospite con il quale si stava interfacciando le ha chiesto se non trovasse faticoso il dover essere sempre giudicati, Balivo ha risposto: "Io ho le spalle larghe".