Caterina Balivo, scivolone clamoroso con Katia Ricciarelli: "Ma come ti permetti"

Una scenetta tutta da ridere per i telespettatori. Meno per le protagoniste. Ospite a La volta buona, il nuovo programma pomeridiano di Rai 1, Katia Ricciarelli è tornata a raccontarsi. Quando la conversazione tra la cantante lirica e la padrona di casa, Caterina Balivo, si è spostata sul grande amore vissuto con Josè Carreras, la conduttrice ha dato per scontato che i due fossero stati amanti ed è stata così autrice di una gaffe clamorosa. Il video ha fatto presto il giro del web ed è diventato virale.

“Ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Lui era già sposato”, ha raccontato in diretta Katia Ricciarelli in merito al suo rapporto con Josè Carreras. Caterina Balivo, da questa frase ha dedotto che i due fossero stati amanti e così, senza pensarci su, ha chiesto alla sua ospite: “Ah, tu eri l’amante? Non lo sapevo”. La cantante non è rimasta in silenzio e ha risposto piccata: “Come ti permetti? Io ero l’amore della sua vita”. Imbarazzo totale in studio e pubblico in silenzio.

In realtà, è stata proprio la soprano a narrare ripetutamente come siano andate le cose con Carreras. “Lui era sposato e lasciò sua moglie per me. È stato un amore folle”, aveva confessato Katia nella Casa del Grande Fratello Vip. La decisione di tornare single per poter stare con Ricciarelli, Carreras la mantenne però solo per un periodo di tempo. “Quando lo lasciai, lui tornò dalla moglie e fece anche un figlio”, aveva aggiunto la soprano, “Ho sofferto, però, mi sono detta che era colpa mia. Lui mi aveva detto che era finita con la moglie. In realtà, dopo anni che andavamo avanti così, lui aveva fatto un altro figlio”.