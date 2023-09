Malgioglio: "Non sei Elettra Lamborghini.?", gaffe pazzesca e boato in studio

23 settembre 2023 a

Ieri sera è tornato in tv uno dei programmi di punta della Rai. Parliamo di Tale e quale show, la trasmissione condotta da Carlo Conti in cui i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni. Il talent, da sempre seguitissimo, ha totalizzato 2.974.000 spettatori con il 20.6% di share. Tra canzoni, risate e allegria, si è fatto notare soprattutto Malgioglio. Spontaneo e senza filtri, il cantautore si è lasciato sfuggire una gaffe clamorosa con Ginevra Lamborghini.

- devo dire che Elettra più che una Lamborghini era una 500

~ no lei è Ginevra

- ha una sorella? non lo sapevo



Dopo essersi esibita nei panni di Annalisa e aver tentato di cantare il brano mainstream Mon amour, Ginevra Lamborghini è andata davanti al tavolo della giuria e ha ascoltato i pareri degli esperti. Quando è arrivato il turno di Malgioglio, la concorrente ha dovuto mandare giù un doppio boccone amaro. Il cantautore ha stroncato la performance usando parole dure. "Elettra più che una Lamborghini mi è sembrata una Cinquecento", ha detto, scambiando le due sorelle.

A quel punto Carlo Conti e il resto della giuria hanno fatto notare a Malgioglio l'errore commesso: "Ah, lei è Ginevra? Non sapevo Elettra avesse una sorella", ha cercato di rimediare lui. Ginevra, sebbene stando a quanto raccontano riviste di gossip non sia in buoni rapporti con la sorella Elettra, non ha tuttavia reagito malamente. Anzi, ha risposto con un sorriso largo.