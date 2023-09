Rai, il cast di Ballando con le stelle è al completo: tutti i nomi dei concorrenti

23 settembre 2023 a

Finalmente ci siamo. Dopo un gioco impazzito di ipotesi e di indiscrezioni, Dagospia lancia la notizia bomba. Il cast di Ballando con le stelle è al completo e i nomi sono esplosivi. Sebbene gli autori del programma del sabato sera di Rai 1 abbiano già annunciato sui profili social ufficiali i primi concorrenti, ora il sito curato da Roberto D'Agostino vuota il sacco e anticipa la comunicazione ufficiale. La conduttrice Milly Carlucci, invece, tiene ancora qualche colpo da sparare e annuncia che i ballerini vip verranno presentati ufficialmente ai telespettatori nella giornata di lunedì.

Spunta il nuovo concorrente di Ballando, chi lancia la sfida

Ma andiamo a scoprire chi scenderà in pista a partire dalla prima puntata della prossima edizione della gara di ballo più seguita in Italia. Come già annunciato, si sfideranno a colpi di scarpette Simona Ventura, Teo Mammucari, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi, Sara Croce, Lorenzo Tano e Rosanna Lambertucci. Chi manca all'appello? È Dagospia a giocare in anticipo. Ed ecco che ai concorrenti sopra citati si aggiungono: Lino Banfi, Wanda Nara e Bobby Solo.

Milly Carlucci mette un po' di pepe a Ballando: nel cast il figlio di Rocco Siffredi

Eppure Milly Carlucci voleva custodire ancora qualche segreto. Proprio questa mattina, infatti, la conduttrice era apparsa in video sul profilo social della trasmissione. "Siamo arrivati a fine settimana. Dovete aspettare appena un pochino e la settimana prossima li raccontiamo tutti e ci divertiamo insieme", aveva detto.