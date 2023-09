Belen Rodriguez, salta l'intervista da Cattelan: c'entra De Martino a Belve?

23 settembre 2023 a

Belen Rodriguez dà buca all'ultimo minuto ad Alessandro Cattelan. L'attesa ospitata della showgirl argentina nel programma di Rai2 Stasera c'è Cattelan, al via martedì 26 settembre in seconda serata dopo Belve di Francesca Fagnani, è saltata "last minute", rileva sul suo sito il giornalista esperto di tv Davide Maggio. L'intervista era stata annunciata da settimane ed era il piatto forte del debutto della trasmissione, sull'onda del gossip su Belen: dalla relazione con Stefano De Martino ai presunti flirt attribuiti ai due dalle riviste specializzate.

"Sarebbe stata la stessa showgirl, che non è nuova a colpi di coda, a rifilare all’ultimo un due di picche ad Alessandro Cattelan", spiega Maggio che tuttavia non fornisce elementi sul motivo dell'improvviso passo indietro di Rodriguez. Ma fa notare che nel programma che precede Stasera c'è Cattelan saranno intervistati dalla "belva" Fagnani proprio De Martino e Fabrizio Corona, altro ex di Belen. Dopo l'addio a Mediaset la showgirl questa estate ha mantenuto un rigoroso riserbo, la si è vista solo "paparazzata" nelle foto su qualche copertina, e c'era una certa curiosità per l'ospitata in Rai. I telespettatori si dovranno "accontentare" degli altri ospiti di Cattelan, tra cui spicca il cantante Tedua.