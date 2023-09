Belen in Rai con De Martino? Spunta la clamorosa voce

15 settembre 2023 a

a

a

Spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro televisivo di Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato sul proprio profilo Instagram da Amedeo Venza, la showgirl argentina potrebbe prendere parte sia come ospite che come protagonista ad alcuni dei programmi più importanti della Rai. Ancora non sarebbero note le eventuali trasmissioni alle quali potrebbe prendere parte.

Sui social si rincorrono le voci sul possibile incontro con l'ormai ex Stefano De Martino che ha un ruolo di primo piano nel palinsesto della tv nazionale. Quest'anno infatti è previsto uno spettacolo tutto suo. Alcuni giorni fa, tra l'altro, Belen ha pubblicato un video sui social in cui si mostra particolarmente entusiasta per un appuntamento di lavoro da lei definito come il più importante della sua vita. C'è fermento attorno al futuro di Belen.