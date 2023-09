Stefano De Martino esce allo scoperto: pizzicato con la nuova fiamma

Francesco Fredella 21 settembre 2023 a

Ritrova il sorriso e i paparazzi immortalano il bel momento sentimentale. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, ancora una volta al centro del gossip. E il settimanale Diva e donna fotografa la nuova fiamma. Si tratta di Martina Trivelli. I due sono in giro in scooter e i paparazzi, da tempo sulle loro tracce, riescono a "pizzicarli". Andiamo per gradi. De Martino, che da anni sta dimostrando grande professionalità in tv, potrebbe archiviare definitivamente la storia con Belen Rodriguez (I due hanno un figlio che si chiama Santiago). Ora, Stefano viene fotografato dai paparazzi in scooter insieme a Martina. Tra i due sembra esserci grande sintonia, feeling.

De Martino esce allo scoperto: pizzicato con la nuova fiamma

Stefano e Martina sono stati "pizzicati" insieme qualche tempo fa. Nessuna conferma da parte dei due, che potrebbero essere semplicemente amici. Condizionale d'obbligo. Ma gli sguardi intensi farebbero pensare ad altro. Martina Trivelli ha 26 anni ed è originaria di Pescara. Non frequenta la tv, non partecipa a programmi televisivi e - a quanto pare - non sogna nemmeno di entrare nel jetset. Però ama i social, dove è abbastanza seguita. Il matrimonio con Belen Rodriguez è finito. Tra Stefano e Belen, come ha spesso raccontato Alfonso Signorini, c'è stato un rapporto simile alle montagne russe: alti e bassi. Ma i due si sono sempre amati profondamente e dalla loro storia è nato il meraviglioso Santiago.

Belen e Stefano De Martino nuovamente insieme? Ecco dove

Poi Belen si è innamorata di Antonino Spinalbese, parrucchiere conosciuto casualmente a Ibiza. I due hanno avuto una figlia che si chiama Luna Marie. Ora, dopo il Gf Vip che l'ha visto protagonista, Spinalbese è scomparso dai radar. E Belen Rodriguez? Dopo l'addio a Mediaset, ufficializzato con la presentazione dei palinsesti, Rodriguez si sarebbe innamorata di Elio Lorenzoni. Imprenditore del settore auto e moto. I due sono stati "pizzicati" dai giornali.