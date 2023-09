Ballando con le stelle, nuova concorrente: il video spiazza tutti

Alice Antico 20 settembre 2023 a

Continuano in questi giorni i rumors sui concorrenti della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, che è alle porte. Si prevede infatti l’inizio del programma ad Ottobre 2023, sempre su Rai1 in prima serata, e sempre con la conduzione storica di Milly Carlucci. Tra i concorrenti, sono stati già svelati personaggi del calibro di Ricky Tognazzi, Simona Ventura e Paola Perego. L’ultimo ad essere ufficializzato era stato il giornalista Antonio Caprarica, che aveva comunicato la notizia sui suoi profili social in modo ironico: “Buongiorno cari amici. Di solito mi vedete in giacca e cravatta. Ma sono sempre io, Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi. Rinforzare la muscolatura in vista della grande sfida autunnale per la Corona. Non quella d’Inghilterra di cui vi racconto da anni, ma un’altra ugualmente scintillante tentatrice. Quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le stelle. Quest’anno in gara ci sarа anche io. Come vedete ce la sto mettendo tutta, ma conto moltissimo sul vostro aiuto e sostegno. Arrivederci a presto”.

Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!@milly_carlucci pic.twitter.com/7tjzC0YD9Q — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 20, 2023

Ma ecco l’ultima novità: poche ora fa è stata annunciata ufficialmente un’altra concorrente. Si tratta di Sara Croce, l’ex Bonas di “Avanti un altro”, nota anche per la sua presenza nell’ultima edizione del “Maurizio Costanzo show”. Una ragazza solare ed anche molto intelligente, studiosa ed appassionata di tv. Sara si è fatta riconoscere fin da subito, perchè ha voluto fare un video di presentazione diverso dagli altri concorrenti: la vediamo così protagonista di un videoclip dove, invece di presentarsi in abiti sportivi, prende il sole e si rilassa prima di partire con questa avventura. Che esperienza sarà per la Bonas? Staremo a vedere!