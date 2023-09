Ballando con le stelle, chi arriva alla corte di Carlucci. Giornalista famosissimo

Francesco Fredella 15 settembre 2023 a

Antonio Caprarica torna su Rai1. Dopo una vita (lavorativa) trascorsa in Rai - come corrispondente da Londra - il giornalista dice sì alla chiamata di Milly Carlucci. Caprarica, come anticipato da Alberto Dandolo, sarà uno dei concorrenti di Ballando con le stelle (il programma del sabato sera di Rai1). “Milly Carlucci è già al lavoro per definire il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, il fortunato e longevo programma del sabato sera di Rai 1. A finire sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana vi sarà con ogni probabilità Antonio Caprarica, storico corrispondente da Londra del Tg 1 ora in pensione", aveva scritto Dandolo.

Sembra che Antonio Caprarica abbia deciso di partecipare a Ballando per mettersi in gioco. Si dice che non sia mai stato uno sportivo doc: la sua vita è stata tutta lavoro e libri. Per lui sarà un'altra grande sfida. Soprattutto fisica, e c'è chi spiffera che sua moglie gli abbia detto di stare attento a non farsi male. Ma la lista dei concorrenti, che arrivando al serale di Rai1, è lunga. Tra questi ci saranno anche Simona Ventura e Paola Perego.