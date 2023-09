Rai, Federica Sciarelli raddoppia: nuovo programma in prima serata

18 settembre 2023 a

Tra casi di cronaca nera irrisolti e misteri ai quali dare una risposta, Federica Sciarelli è pronta a tornare in tv con Chi l'ha visto. Si riaccendono i riflettori sul programma che si occupa di scoprire che fine abbiano fatto le persone scomparse. La data di inizio della nuova stagione è stata fissata per mercoledì 13 settembre. Intanto, stando a quanto si apprende, la giornalista raddoppia. Presto infatti le verrà affidato un film dossier.

Grandi film, serie di successo e documentari d’autore. Circa 20mila ore di programmazione tra grandi produzioni internazionali, cinema italiano e coproduzioni della Rai. È la proposta per la stagione autunnale della Direzione Cinema e Serie Tv della Rai, illustrata oggi dal direttore Adriano De Maio in una conferenza stampa a viale Mazzini. "Il cinema è un prodotto molto nobile che non scade mai, è sempreverde, e in qualsiasi momento può dare risultati inaspettati. Stabiliremo un calendario di eventi perché il cinema è anche la didascalia della nostra vita e ogni giorno può essere sottolineato da un prodotto che può farci riflettere", ha affermato De Maio, annunciando tra l’altro la riproposizione dei film dossier "con i film introdotti da qualche minuto di dibattito. Lo faremo con Federica Sciarelli che ha accettato".

Si partirà dal film Fortuna di Nicolangelo Gelormini "su quello che accade al Parco Verde di Caivano", ha anticipato De Maio, spiegando che per i film dossier "con Coletta stiamo individuando delle collocazioni, ci stiamo lavorando ma sarà sicuramente in prima serata". Tra questi, troverà spazio anche I Cento Passi di Marco Tullio Giordana. Nei palinsesti delle tre reti generaliste, delle cinque tematiche e sulla piattaforma RaiPlay, oltre ai capolavori dei maestri del grande schermo come Paul Thomas Anderson, Ridley Scott, Ken Loach e Billy Wilder, avranno grande spazio le coproduzioni di Rai Cinema e i documentari. Rai 1 propone alcuni tra i volti più popolari come Matilde Gioli e Alessandro Preziosi in Bla bla baby di Fausto Brizzi o Miriam Leone e Stefano Accorsi in Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano.

Rai 2 mette l’accento sul nuovo cinema italiano di genere, con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea in Diabolik dei fratelli Manetti o Claudio Santamaria e Pietro Castellitto in Freaks Out di Gabriele Mainetti. E poi, su Rai 3, i lungometraggi d’autore, con Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi nel film Il bambino nascosto di Roberto Andò o Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio in Settembre di Giulia Steigerwalt. Anche il cinema internazionale sarà protagonista dell’offerta della Direzione Cinema e Serie Tv: dalla prima visione su Rai 1 di House of Gucci, colossal di Ridley Scott con Lady Gaga e Al Pacino, all’intramontabile Sylvester Stallone con Creed su Rai 2.