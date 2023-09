Belve, anticipazione-bomba: chi spunta accanto a Francesca Fagnani nel promo

16 settembre 2023 a

Cresce l'attesa per Belve, il programma di Rai 2 che ha attirato l'attenzione dei telespettatori negli ultimi due anni per il carattere irriverente delle interviste che animano le puntate. Francesca Fagnani è pronta: sta affilando gli artigli e presto andrà in onda per svelare così al pubblico le "vittime" selezionate. Per pubblicizzare la nuova stagione della trasmissione, è stato lanciato sul web il video promozionale. Il filmato rivela probabilmente una delle novità. Accanto alla giornalista appare infatti Vincenzo De Lucia, l'imitatore che già da tempo ha reso visibile a tutti la sua preparazione e la sua bravura.

Chi finirà tra gli "artigli" di Fagnani? Nuovi nomi e un grande ritorno

Entrambi in abiti eleganti e seduti dietro a una scrivania, con tanto di computer e fogli, Francesca Fagnani e Vincenzo De Lucia fanno finta di programmare le prossime, fortissime, interviste. Tacchi, capelli biondi e trucco. "Due Fagnani al posto di una", si legge sul web. Effettivamente l'attore, nella clip, imita proprio la conduttrice di Belve, con tanto di accento romanesco. "Ma allora è vero che sei la parte migliore di me", gli dice la giornalista.

D'altronde De Lucia aveva già stupito tutti quando, ospite a Step, il programma al cui timone fino allo scorso anno c'era Stefano De Martino, propose al pubblico proprio la sua versione di Francesca Fagnani. Il video dell'imitazione fece il giro del web e venne giudicata brillante tanto dal pubblico della trasmissione quanto dagli utenti sui social network.