Belve, chi finirà tra gli "artigli" di Fagnani? Nomi nuovi e un grande ritorno

Cresce l'attesa per l'inizio della nuova stagione di Belve, il programma di interviste rock di Rai 2. Da ottobre Francesca Fagnani ospiterà sui suoi sgabelli scomodi una serie di ospiti ancora non annunciati ufficialmente. I telespettatori più fedeli, tuttavia, sono attirati dal gioco di indiscrezioni e di retroscena che sta lanciando sul web i nomi delle prime "vittime" della giornalista.

Stando agli ultimi rumors, Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen Rodriguez, sarebbe pronto a confessare tutta la sua verità. Come riportato da Davide Maggio, poi, a fare compagnia al pubblico di Rai 2 potrebbe essere anche l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. È stato TvBlog, il sito di anteprime sul mondo televisivo, a far circolare la notizia secondo cui a interfacciarsi con Francesca Fagnani saranno anche Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova.

Oggi si è inserita in queste accese dinamiche di ipotesi e di supposizioni anche la notizia riportata dal settimanale Oggi, che ha dichiarato che Arisa sarà una dei grandi protagonisti della nuova edizione di Belve. Si tratterebbe di un ritorno, dato che la cantante si è già raccontata alla giornalista nel 2021. Arisa, in quell'occasione, potrebbe sicuramente spiegare il motivo per cui ha deciso di postare le chiacchieratissime foto che la ritraggono completamente nuda.