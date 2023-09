Bianca Berlinguer a Belve? La foto che alimenta il sospetto

17 settembre 2023 a

Bianca Berlinguer è passata dalla Rai a Mediaset e ha, fin da subito, ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti. La conduttrice dell'attuale È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità, ha ormai incontrato il forte consenso del pubblico. Sebbene la giornalista si sia detta pronta alla nuova sfida e contenta di poter fare il suo lavoro in tranquillità, filtra sicuramente il bisogno di un "assestamento" nella nuova azienda. Nel corso della scorsa puntata della trasmissione, Berlinguer ha ammesso, in compagnia di Concita De Gregorio, che "non è facilissimo". Possibile che la giornalista sia pronta a raccontare tutta la sua verità a Belve, il contenitore di interviste rock di Francesca Fagnani?

Stando alla foto pubblicata dalla stessa conduttrice di Rai2, si potrebbe ipotizzare di sì. Sorridenti e abbracciate, le due colleghe sembrano voler nascondere un segreto che non è ancora possibile confidare. Già nel 2021 l'ex direttrice del Tg3 era stata una delle "vittime" della "belva" Fagnani. Per ora, l'idea di un possibile ritorno della padrona di casa di È sempre Cartabianca su quello sgabello non trova riscontro in fatti o dichiarazioni. Ma le due giornaliste sembrano più affiatate che mai e potrebbero presto assestare un colpo a tutti i telespettatori.