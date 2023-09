Temptation Island Winter, svelato il nome. Chi sarà il nuovo conduttore

18 settembre 2023 a

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Temptation Island Winter, il programma che in onda su Mediaset a partire dall'inizio del 2024. Dopo varie voci e indiscrezioni, con un video è stato ufficializzato il nuovo conduttore della prima edizione del programma. Si tratta di Filippo Bisciglia, voto già noto agli amanti del relity e al pubblico di Mediaset. “Ciao ragazzi, buonasera a tutti. La notizia che sto per darvi è stata detta, è stata scritta, è stata smentita. Insomma, oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition, oppure Temptation Island Winter, oppure Temptation Winter, non sappiamo ancora come si chiamerà il programma, ma lo scopriremo a breve, ci sarò io - ha detto Filippo Bisciglia nel suo video su Instagram - Questo per me è un onore...Scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, per me, è davvero gratificante; quindi voglio ringraziare Mediaset, voglio ringraziare la Fascino, Maria (De Filippi,), per la conferma del sottoscritto".

Poi Bisciglia si lascia andare a domande rivolte direttamente ai suoi follower. "Che dirvi? Eh, niente. Sicuramente anche voi vi starete domandando: ma come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnetu? Ma il falò? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo avanti. Intanto io immagino. Ci vediamo presto“.