Kata, spunta l'ultima foto della bimba scomparsa a Chi l'ha visto

12 luglio 2023

Nel corso dello speciale di stasera di Chi l'ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, è stato al centro dell'attenzione dei telespettatori il caso di Kata, la bimba peruviana di cinque anni sparita nel pomeriggio del 10 giugno dallo stabile occupato in cui viveva con la madre e il fratello.

"Non fate abbastanza, mi sono rivolta a Meloni", la rabbia della madre di Kata

Prima della puntata di stasera, mercoledì 12 luglio, di Chi l'ha visto, l'ultima traccia della piccola Kata è un video che la riprende nel cortile. La Procura di Firenze continua le indagini per sequestro a scopo di estorsione: una delle ipotesi finora più accreditate è che la sparizione possa essere collegata al racket degli alloggi. Ora si aggiunge un nuovo elemento al giallo che sta attirando l'attenzione e l'apprensione dell'opinione pubblica. La conduttrice Federica Sciarelli, infatti, ha mostrato al suo pubblico una nuova foto.

"Ditemi se è ancora viva", l'appello disperato della madre di Kata

Lo scatto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ritrae la bambina mentre sale le scale esterne dell'ex albergo occupato. Proprio da quella scala Kata avrebbe poi raggiunto il cortile da cui sarebbe stata rapita. In collegamento da Firenze, poi, hanno parlato i genitori della bambina di 5 anni, a un mese di distanza del rapimento. Katherine Alvarez, la mamma di Kata ha detto: "Non sappiamo niente. Io non sto chiedendo nulla. Voglio solo che si avvicinino a noi, che ci aiutino anche fuori dall'Europa". "Pensiamo di tutto. Non ho la minima idea di dove sia, del motivo per cui sia stata presa", ha aggiunto il padre della piccola. "L'unica cosa che possiamo assicurare è che noi non sappiamo nulla. Noi non abbiamo fatto del male a nessuno che possa pensare alla vendetta"; ha poi assicurato Katherine.