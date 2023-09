La Vita in Diretta non va in onda, che succede? Il motivo della "pausa" per Alberto Matano

18 settembre 2023 a

La Vita in Diretta non andrà in onda lunedì 18 settembre. Il motivo della "pausa" per il programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano, iniziato una settimana fa, è presto detto: sulla rete ammiraglia del servizio pubblico ci sarà l'evento istituzionale dedicato all'inizio dell'anno scolastico con il presidente della Repubblicca Sergio Mattarella. Sarà l’Istituto tecnico ’Saffi-Albertì di Forlì a ospitare la XXIII edizione di Tutti a Scuola, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024 alla presenza del capo dello Stato e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La diretta verrà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 16.30, condotta da Flavio Insinna con la partecipazione di Malika Ayane. L’evento sarà animato, come di consueto, da delegazioni di studenti provenienti da scuole di tutto il Paese. Interverranno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu. Ci saranno anche artisti come il cantante Alfa, l’attore Nicolò Galasso e il gruppo musicale ’The Kolors’.

L’evento, che prevede il saluto del Ministro Valditara, potrà essere seguito in diretta tv su Rai 1 e sui canali social del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’hashtag #TuttiAScuola. Concluderà la cerimonia l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La normale programmazione di Rai1 con La Vita in Diretta proseguirà martedì 19 settembre. Insomma, solo una pausa "istituzionale" per la trasmissione di Matano.