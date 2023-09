Mediaset, cosa cambia a Pomeriggio 5. "Preoccupazione per gli ascolti"

16 settembre 2023 a

a

a

Scatta l'allarme ascolti e Mediaset potrebbe mettere mano a Pomeriggio 5, il programma alla cui conduzione è arrivata Myrta Merlino in sostituzione di Barbara D'Urso. A lanciare l'indiscrezione, confrontando i dati di ascolto del talk pomeridiano di Canale 5 con quelli dei competitor, è Dagospia che ricorda come la "nuova gestione targata Myrta, lo scorso lunedì 4 settembre 2023, sembrava promettere sfracelli e confermare la lungimiranza di Pier Silvio Berlusconi per aver strappato il talk a Barbara D'Urso (che lo aveva ideato, e condotto per 15 anni), affidandolo invece al volto di La7".

"In quel trolley...", parla l'indagata per la scomparsa di Kata. Dove vanno le indagini

Tuttavia "dopo due settimane, le cifre sembrano raccontarci tutt'altra storia". In base ai numeri raccolti dal sito, lo scorso lunedì 4 settembre Pomeriggio 5 ha debuttato alla grande con il 21.37% di stare pari a 1.637.000 spettatori nella prima parte della trasmissione. Il venerdì successivo l'Estate in diretta di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno invece battuto il talk di Merlino. Da lunedì 11 settembre il ritorno in onda di Alberto Matano ha rappresentato un ulteriore, progressivo calo di Pomeriggio 5.

"Sei un cretino", Parenzo sbotta con lo spettatore, cosa si visto in diretta

Dalle parti di Cologno Monzese, spiega l'autore dell'articolo Marzo Zanetti, c'è una certa preoccupazione anche perché le performance di Pomeriggio 5 si riverberano inevitabilmente su Caduta Libera di Gerry Scotti. "I risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter", spiega Dagospia.