Ballando con le stelle, Simona Ventura nel cast? Ecco lo spoiler sui social

Francesco Fredella 13 settembre 2023

Simona Ventura torna in tv. Il colpaccio è di Milly Carlucci, che la arruola a Ballando con le stelle. La notizia di queste ore fa il giro dell rete e viene pubblicata proprio dalla conduttrice sui social, dove fa un repost di un contenuto della Arcobaleno tre (l’agenzia di Lucio Presta). La Ventura si prepara così ad una nuova, emozionante, avventura televisiva. Torna in prima serata su Rai1 e con lei potrebbe esserci anche Giovanni Terzi, giornalista e compagno da alcuni anni della conduttrice. Più volte sono state rimandate le nozze. “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra”, avevano raccontato i due come si legge su Tgcom24. Ora il sì, che è nell’aria da tempo, potrebbe essere pronunciato molto presto. Da rumors, i testimoni di nozze dovrebbero essere Paola Perego per la Ventura e il suo migliore amico, Marco Di Terlizzi per Terzi.