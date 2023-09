Ballando con le stelle, chi si tira indietro all'ultimo. Milly Carlucci in tilt

13 settembre 2023 a

Sembrava fatta, e invece niente da fare. Bruno Barbieri era a un passo dall'indossare le scarpe da ballo e dallo scendere in pista, ma un impegno in agenda ha messo i bastoni tra le ruote. Ballando con le stelle sta per ripartire. Da ottobre Milly Carlucci condurrà la nuova edizione del programma che ha come obiettivo quello di trasformare vip inesperti in danzatori provetti. Gli autori hanno già iniziato ad annunciare ufficialmente i primi concorrenti sui social network. Secondo le ultime indiscrezioni, però, lo chef citato sopra si sarebbe tirato indietro all'ultimo.

L'annuncio ufficiale: chi entra nel cast. Milly non sta nella pelle

A rivelare questo retroscena è stato Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. "Era quasi fatta dopo l’ok di Milly e di Bruno, ma il famoso chef con 7 stelle Michelin dovrà rinunciare a ballare su Rai 1 perché hanno anticipato le registrazioni di 4Hotel", si legge. Peccato, perché Barbieri, con la sua ironia e la sua schiettezza, sarebbe stato un ottimo "acquisto". Intanto cresce la curiosità su chi saranno gli altri concorrenti. Per ora, tra i personaggi del mondo dello spettacolo più attesi dal pubblico, ci sono Carlotta Mantovan, Paola Perego e Simona Ventura.