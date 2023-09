Ballando con le stelle, chi scende in pista. Milly Carlucci euforica

11 settembre 2023 a

a

a

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma del sabato sera di Rai 1 è pronto a ripartire. Gli autori hanno iniziato a lanciare in rete e sui social network i nomi dei primi concorrenti. Pochi giorni fa era stata annunciata la partecipazione alla gara di Carlotta Mantovan. Oggi, invece, è la volta di Paola Perego. Le indiscrezioni lo avevano già anticipato, ma c'è la conferma. La conduttrice non vede l'ora di sfidare gli altri vip e la regina del ballo Milly Carlucci è euforica.

Chi sta corteggiando Milly: il nome che commuove tutti

Anche Paola Perego entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, il programma che affianca ballerini professionisti a vip inesperti per lanciarli nel mondo della danza. La conduttrice che da anni entra nelle case degli italiani e li allieta con contenitori di intrattenimento e che è attualmente impegnata nell'avventura di Citofonare Raidue, si aggiunge alle presenze femminili già annunciate. Parliamo di Simona Ventura, Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan. Lo show partirà sabato 21 ottobre.

L'annuncio ufficiale: chi entra nel cast. Milly non sta nella pelle

Intanto, un video che ritrae la conduttrice con gli scalda muscoli anni 80, pantaloncini corti, canottiera nera che studia la scena di Flashdance in cui Jennifer Beals si riscalda sulle note di Maniac di Michael Sembello. “Paola, scusa ma tu è così che ti prepari per Ballando con le stelle?”, le chiede una voce. “Eh, mi sono vestita da ballerina, c’è tempo ancora”, risponde lei.