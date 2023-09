Leo Gassmann debutta in tv. Ruolo clamoroso: a chi darà voce e corpo

13 settembre 2023 a

Buon sangue non mente. Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, è pronto a debuttare in tv. Conosciuto ai più per la sua partecipazione a X Factor, il bel 24enne ha partecipato a Sanremo e ha conquistato il grande pubblico con la sua bellissima voce. Ora, però, Leo cambia veste e tenta la via della fiction. Secondo un'indiscrezione lanciata da Dagospia, il ragazzo sarebbe stato scelto per interpretare Franco Califano. L'ipotesi era stata accennata già ad agosto da Cinemotore ed era stata definita come frutto di "fantacasting". Proprio quella supposizione, però, trova conferma a Viale Mazzini. "Ha sbaragliato la concorrenza", assicurano fonti accreditate.