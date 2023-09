Grande Fratello, il mea culpa di Signorini dopo la virata di Pier Silvio

10 settembre 2023 a

Il Grande Fratello è pronto a ripartire. Come già annunciato dall'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il programma subirà notevoli stravolgimenti. Il problema più grande delle ultime edizioni del reality-show più seguito d'Italia? Troppo trash e troppa volgarità. Al timone della trasmissione ci sarà sempre Alfonso Signorini che, nell'intervista a Verissimo di oggi, si è detto d'accordo con la nuova linea aziendale. Sebbene solo alcuni nomi dei partecipanti siano stati lanciati in rete, cresce l'attesa per l'apertura ufficiale della celebre porta rossa.

Grande Fratello raddoppia, quando andrà in onda

"Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format", ha spiegato Signorini quando Silvia Toffanin gli ha chiesto come sarà la nuova edizione del Grande Fratello. Poi ha continuato e spiegato di aver seguito "i preziosi suggerimenti dell'editore" dopo le critiche definite dallo stesso Signorini "più che giuste" dell'edizione precedente. "L'anno scorso abbiamo sbagliato il cast, purtroppo non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che durante il reality mi hanno deluso", ha ammesso il conduttore.

È arrivato allora il mea culpa di Signorini: "Si è dato troppo spago alla volgarità. Ho avuto modo di scusarmi e lo faccio ancora". Quindi il conduttore ha spiegato che i nuovi concorrenti saranno "persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva". "Esiste ancora, per fortuna, un'Italia fatta di persone che si svegliano alle 6 del mattino per andare al lavoro e che vivono la loro quotidianità guardando in faccia le persone, anziché attraverso lo schermo del telefonino. Se noi riuscissimo a riportare in televisione questa normalità, che manca da un po' di tempo, la missione sarà compiuta", ha concluso.