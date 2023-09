Rolling Stones presentano il nuovo "Hackney Diamonds". C0sa dice Mick Jagger

06 settembre 2023 a

I Rolling Stones tornano sul mercato dopo 18 anni dall'ultimo album di inediti. La leggendaria band ha presentato su YouTube il loro nuovo album "Hackney Diamonds", in uscita il prossimo 20 ottobre. Sarà il primo disco in 18 anni della band inglese, dopo ’A Bigger Bang’ del 2005. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno presentato il disco all’Hackney Empire di Londra intervistati sul palco dal conduttore di ’The Tonight Show’ Jimmy Fallon. Il primo singolo in uscita, di cui è stato mostrato il video, si intitola ’Angry’. «Il tono dell’album è ’angry’ (arrabbiato, ndr), Ma è anche un album eclettico, con canzoni d’amore e ballate», ha detto Mick Jagger intervistato da Jimmy Fellon. «Ci siamo divertiti molto», ha aggiunto Keith Richards. I tre artisti hanno detto che l’album «è stato realizzato abbastanza velocemente dopo esserci riuniti a dicembre dello scorso anno». Hanno deciso il nome dell’album dopo aver pensato a titoli che avessero a che fare con concetti quali il «mordi e fuggi, spacca e afferra» e per questo sono arrivati ad utilizzare una frase dello slang londinese poiché sono «una band londinese». "Hackney Diamonds" è, infatti, un termine gergale che sta per vetro frantumato, non a caso la band ha stuzzicato i fan nelle scorse settimane con un annuncio sul giornale locale "Hackney Gazette" a proposito di un’attività fittizia di riparazione vetri e con una serie di riferimenti ad alcuni dei loro brani più famosi come "Gimme shelter".

«Non voglio esagerare, ma non avremmo pubblicato questo album se non ci fosse piaciuto davvero», ha detto ancora Jagger rivolto al pubblico. «Abbiamo detto che dovevamo fare un disco che amiamo davvero. Ne siamo abbastanza soddisfatti, non ne siamo entusiasti, ma speriamo che piaccia a tutti», ha aggiunto l’80enne rocker inglese. Nel corso della presentazione è stato anche ricordato lo storico batterista del gruppo a Charlie Watts, scomparso nel 2021. I tre artisti gli hanno reso omaggio, sottolineanto anche che sarebbe stato «molto più difficile» realizzare questo disco senza la sua benedizione. Lo storico chitarrista Keith Richards ha poi detto che, nonostante l’età, realizzare un album «è divertente, è il luogo in cui una band può riunirsi. Registrare è il luogo in cui i ragazzi possono riunirsi e scambiarsi idee senza alcuna interferenza» mentre «suonare dal vivo è l’altro Santo Graal».