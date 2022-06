Rupert Murdoch e Jerry Hall, divorzio con giallo. Il miliardario 91enne e la storica ex di Mick Jagger si separano

23 giugno 2022 a

Il quarto divorzio per Rupert Murdoch. Il matrimonio tra il tycoon dei media e l'ex modella Jerry Hall dopo sei anni sembra arrivato al capolinea. Lo riferisce il New York Times, citando fonti vicine al 91enne miliardario. La coppia si era sposata a Londra nel marzo 2016 dopo un fidanzamento durato cinque mesi. Allora, il magnate dei media si era definito "l’uomo più fortunato E più felice del mondo". Hall, 65 anni, al primo matrimonio, è stata in precedenza a lungo legata sentimentalmente al frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, con il quale ha avuto quattro figli.

Il divorzio non dovrebbe intaccare l'impero di Murdoch valutato da Forbes 17,7 miliardi di dollari, che comprende il tabloid inglese Sun, il New York Post, Sky News australiana e centinaia di testate ed emittenti in tutto il mondo. Silenzio sulle cause della separazione: fino a pochi mesi la coppia sembrava affiatata. Al momento non ci sono commenti ufficiali, il portavoce di Murdoch, Bryce Tom, non ha confermato o smentito la notizia del New York Times

