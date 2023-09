Domenica In, "ma la pensione?": risposta clamorosa di Mara Venier

06 settembre 2023 a

Mara Venier è pronta a ripartire con una nuova stagione di Domenica In, il programma che nel giorno conclusivo della settimana tiene i telespettatori incollati alla tv. Come è successo per altre trasmissioni, gli autori hanno deciso di lanciare in rete il promo del contenitore. Proprio in questa clip, la conduttrice allude alle numerose critiche che le vengono continuamente mosse. Venier da anni annuncia di sentirsi pronta per la pensione ma poi torna a scaldare le case degli italiani con le sue interviste e i suoi interventi.

E così proprio nello spot che sta facendo il giro del web, la padrona di casa del salotto domenicale dice: "Come vedete, stiamo lavorando. Stiamo lavorando perché Domenica In torna. Torna il 17 settembre, sempre su Rai 1". Intanto, alle sue spalle, dei tecnici fingono di essere al lavoro per preparare lo studio al meglio. Venier, con tanto di caschetto in testa, sorride e fa intuire di essere stata coinvolta in questo allestimento.

Poi, all'improvviso, si sente una voce che chiede: "Ma non doveva andare in pensione? Che sta ancora qua?". Mara Venier risponde per le rime: "Effettivamente dovevo andare in pensione e invece sono ancora qua". Allora in sottofondo parte "Eh...già", celebre brano di Vasco Rossi che da tempo la conduttrice ripropone come fosse il suo mantra.