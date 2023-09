Belve, colpaccio di Fagnani: quel progetto con Corona e De Martino...

05 settembre 2023 a

Grande attesa per la nuova stagione di Belve, il programma di interviste rock guidato da Francesca Fagnani. La giornalista, che ora sta affilando "gli artigli", dal 26 settembre tornerà su Rai 2 con una nuova stagione del programma di cui tanto si è detto nell'ultimo anno. Attraverso un gioco di retroscena e di indiscrezioni, è arrivata alle orecchie degli spettatori una notizia che ha creato scalpore. Stando a quanto affermato da Davide Maggio, infatti, sembra proprio che nel corso della stessa puntata la conduttrice potrebbe aver scelto come "vittime" sia Stefano De Martino che Fabrizio Corona. "Siamo in grado di annunciarvi in anteprima che l'uomo sarà ospite della prima puntata di Belve", si legge sul sito.

Dopo la tanto dibattuta rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, il ballerino potrebbe intervenire e svelare le dinamiche di tale separazione. Nello stesso tempo, l'ex re dei paparazzi, compagno storico della bella argentina, potrebbe dire tutta la sua verità e smentire il conduttore di Rai 2. Ovviamente nessuna conferma è ancora arrivata dai diretti interessati. Tuttavia, l'indiscrezione potrebbe poi corrispondere alla realtà e, in quel caso, sarebbe pane per i denti di tutti coloro che vogliono saperne di più,