Ilary Blasi, con chi è stata pizzicata. Intervista-bomba su Totti in arrivo?

11 agosto 2023 a

a

a

Ilary Blasi è stata immortalata in compagnia di Francesca Fagnani. Cosa bolle in pentola? La showgirl si trova in montagna, a Cortina D’Ampezzo, con la famiglia e il fidanzato Bastian Muller. Sebbene la battaglia legale con Francesco Totti, stando a quanto filtra, continui e non sia ancora risolta del tutto, la conduttrice romana ha scelto di godersi alcuni giorni di relax al fresco. A creare scalpore, però, è stata una foto rimbalzata in rete. Protagoniste dello scatto sono, come anticipato, Blasi e la padrona di casa di Belve, il programma di interviste di Rai 2.

​

La domanda sorge spontanea: possibile che Ilary Blasi abbia deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità in merito alla fine del matrimonio con Francesco Totti. Se qualche tempo fa, ospite di Silvia Toffanin, la showgirl aveva deciso di tacere e di rimandare la discussione a tempi migliori, ora potrebbe essere giunto il momento adatto. Blasi e Fagnani hanno infatti cenato insieme al Ristorante al Camin. Naturalmente, il proprietario del locale non ha potuto farsi scappare l’occasione e ha voluto fare una foto tra le due donne. Lo scatto è stato subito postato sui social dalla pagina ufficiale del ristorante con la seguente didascalia: “Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia”.

Fagnani fa scacco matto: chi è il primo ospite

Inutile spiegare quanto lo scatto abbia mandato in visibilio i futuri telespettatori di Belve che. sui social, hanno iniziato a ipotizzare un ritorno della conduttrice tra gli "artigli" di Fagnani. L'ex moglie di Francesco Totti si era già seduta sulla sgabello più "scomodo" d'Italia e aveva smentito i rumors sulla possibile crisi con il marito, "Si è trattato di un complotto, non c'è nessuna crisi. Passare sopra un tradimento? Sarebbe imperdonabile da parte di entrambi", aveva detto Blasi.