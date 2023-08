Belve, quel progetto di Fagnani con De Martino e Belen. Voci impazzite

25 agosto 2023 a

Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con le sue interviste rock. Presto ripartirà la nuova stagione di Belve, il programma di Rai 2 di cui tanto si è parlato nell'ultimo anno. Pungente e graffiante più che mai, la conduttrice ha probabilmente già scelto le sue "vittime". Tra i nomi che circolano con insistenza, c'è di sicuro quello di Barbara d'Urso, ma nessuna conferma è arrivata su quest'indiscrezione. Secondo uno degli ultimi retroscena, tuttavia, sarebbe un affare quasi concordato quello di un doppio dialogo con la chiacchieratissima coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Forse in crisi o forse separati definitivamente, la showgirl e il ballerino sono di nuovo al centro del gossip.

La presentatrice romana, dopo Stefano De Martino come super ospite della prima puntata del suo programma, si sarebbe aggiudicata anche la presenza di Belen Rodriguez. Il motivo? Fagnani vuole accaparrarsi le rivelazioni più inedite di entrambi per offrire al pubblico una narrazione che non nasconde luci e ombre nè dell'uno nè dell'altra. L’ennesima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta tenendo banco ormai da diverse settimane. Sebbene sia stata avvistata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, con il quale secondo recenti rumors starebbe anche condividendo le vacanze nella splendida cornice dell’isola di Albarella, Belen ha fatto intendere di aver intrapreso un nuovo flirt solamente dopo essere stata nuovamente tradita dal marito. De Martino, secondo lo scoop diffuso da Fabrizio Corona, starebbe frequentando un’altra donna. La padrona di casa di Belve, che come cifra ha la capacità di creare scompiglio attraverso le sue interviste, avrebbe quindi fatto scacco matto, invitando entrambi a sedersi su quegli scomodi sgabelli.