Rai2, domani al via il nuovo show comico "Pour parler" in seconda serata

Il proposito è quello di mantenere un tono da talk show. Ma guardando i nomi dei conduttori non possiamo non immaginare che si riderà anche molto. Alla guida di "Pour Parler", il nuovo programma che Raidue propone in seconda serata il martedì e il mercoledì (da domani, ndr) per tre settimane, ci sono infatti Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco Di Carlo. In ciascuna delle sei puntate previste il trio affronterà insieme a ospiti vip (tra i tanti, Andrea Delogu, Michela Giraud, Marco Carrara e Lucia Mascino), esperti chiamati a vario titolo e, anche, al pubblico in studio argomenti che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi: «Lo faremo alla nostra maniera un pò caotica, "pour parler" appunto. Ma i temi di cui parleremo saranno serissimi: il denaro, l’amore, l’ambiente, il cibo, gli animali e così via» anticipano.

Tra gli esperti ci sarà persino la funeral planner Lisa Martignetti: «Ne approfitterò per chiederle come organizzare, quando sarà, il funerale di Corrado e se mi fa un buon prezzo visto che l’abbiamo invitata nel programma. Del resto si sa, nella coppia le donne vivono più a lungo» afferma, ridendo, Maria. La replica di Corrado non si fa attendere e punta sul cibo: «Maria è la massima esperta in materia, compra tutti i libri ma poi, in ogni dieta, trova sempre un difetto per non farla». Al momento di «Pour parler» sono previste sei puntate («Quando lo vedrete vi renderete conto che è davvero un esperimento!» ma i conduttori non nascondono la possibilità di una nuova stagione: «I temi non mancano e tra noi si è creato un bel clima. Speriamo che al pubblico piaccia». «Pour parler» va in onda dalla Sala A di Via Asiago in Roma. È una produzione originale Rai Direzione Intrattenimento Prime Time e Verve Media Company.