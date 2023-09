Amici, riparte la scuola di Maria De Filippi: ospiti clamorosi

02 settembre 2023 a

Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno il sogno di diventare cantanti e ballerini professionisti. La nuova stagione di Amici inizierà il 18 settembre. Mentre i telespettatori sono in attesa di scoprire chi andrà a comporre il corpo degli allievi che si sfideranno cimentandosi in interpretazioni canore e in coreografie, MondoTv24 ha lanciato sul web i nomi degli ospiti previsti per la prima puntata della seguita trasmissione di Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni, a infiammare lo studio di Amici per l'inizio della nuova edizione del programma saranno gli ex allievi della scuola Mattia Zenzola e Angelina Mango. Secondo altri rumors, poi, sarà presente anche Can Yaman, celebre attore turco apprezzato dal pubblico per aver interpretato amati personaggi delle soap opera. Si parla ancora dell'attore Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda il tanto temuto corpo docente, per ora sono stati rivelati solo i nomi dei prof che torneranno a seguire i giovani esordienti: diverse e ben accette conferme, come Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ma anche inaspettati ritorni, come quello di Anna Pettinelli che sostituirà Arisa, la quale entrerà a far parte della giuria di The Voice Kids.