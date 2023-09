Myrta Merlino inaugura la stagione tv, Barbara d'Urso prende il volo

Francesco Fredella 04 settembre 2023 a

È il giorno di Myrta Melino: il giorno tanto atteso. La giornalista, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ha deciso di inaugurare la nuova stagione tv con Pomeriggio5. Dopo 12 anni a La7 è giunta a Cologno Monzese. Intanto, Barbara d’Urso ha preso il volo: il gioco di parole casca a pennello perché la storica madrina del programma sui social informa i followers di un viaggio. Forse lontano. Forse per dimenticare quello che le è accaduto da quando il “Biscione” l’ha sostituita con la Merlino. Che ha risposto in una recente intervista così: “Umanamente mi dispiace per lei, non sono la sua antagonista”.

Solo pochi giorni fa, in un post rovente, l’ex conduttrice aveva scritto: “È stata un'avventura straordinaria che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all'ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia, un ascolto molto alto (media stagionale 16%, con punte al di sopra del 20%)". E poi: “ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. L'unica cosa che mi dispiace, come sapete, non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto". Prima del congedo con l'immancabile "col cuore".