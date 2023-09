Domenica In, Barbara d'Urso futura conduttrice? Rivelazione-bomba di Venier

01 settembre 2023 a

a

a

Barbara d'Urso è la grande assente dei palinsesti della prossima stagione televisiva. Molti telespettatori hanno puntato il dito contro Pier Silvio Berlusconi per l'imposta virata anti-trash. Al suo posto, a condurre Pomeriggio 5 sarà la giornalista Myrta Merlino che, però, ha già ricevuto un profluvio di critiche per il video promozionale della trasmissione. Questa mattina d'Urso ha pubblicato un lungo messaggio per offrire il suo punto di vista sulla vicenda. "Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno", ha scritto. Ora lo sfogo dell'ex padrona di casa del contenitore pomeridiano di Canale 5 è un po' sulla bocca di tutti, Mara Venier compresa. La conduttrice di Domenica In, che da tempo annuncia l'arrivo della fine della sua carriera, ha confessato che d'Urso potrebbe essere la sostituta perfetta.

Il post-indizio di Mara Venier su Rita Dalla Chiesa: cosa trapela

"Io voglio molto bene a Barbara. Noi siamo amiche da tanto e credo che Barbara sia una grande professionista": così ha esordito Mara Venier quando le è stato chiesto di esprimersi sul futuro televisivo di Barbara d'Urso, assente nei palinsesti Mediaset. Proprio in merito alla decisione dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi di non includere d'Urso nei suoi progetti, ha raccontato: "Mi è capitato tante volte di non esserci più improvvisamente, di non lavorare più per un'azienda". "Io non faccio polemiche perché io aspetto. Certamente quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa. Nicola (il marito ndr.) non era assolutamente d'accordo che io accettassi. Mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia. Quando mi hanno richiamato, io ho detto 'Io torno'. Sono tornata perché ero stata umiliata. Io volevo riscattarmi ed è stato così".

Fuori il nome del nuovo programma di De Girolamo. E sugli ospiti fissi...

"Mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe. Molte donne vengono umiliate e non è che, se hai sessant'anni, sei da buttare fuori. Puoi valere. Io ormai facevo parte di una vecchia televisione, era questo il motivo", ha aggiunto. E poi ancora su Barbara d'Urso: "Il mio posto qualcuno lo dovrà prendere. Io non ho problemi. L'avevano un po' ridimensionata. Credo che possa essere un passaggio. Può lavorare bene e può lavorare in Rai. Barbara è una brava", ha concluso Venier, accendendo la speranza di quanti continuano a sostenere un ritorno in tv dell'ex conduttrice Mediaset.