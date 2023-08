Nunzia De Girolamo, spunta il nome del nuovo programma. E sugli ospiti fissi...

31 agosto 2023 a

"Avanti popolo" sarà il titolo del nuovo programma di Rai 3 affidato a Nunzia De Girolamo che andrà in onda il martedì sera. A diffondere la notizia è stato TvBlog, il sito che si occupa di indiscrezioni televisive e che, per spiegare il motivo di questa citazione del celebre canto popolare di sinistra, ha sottolineato che quello spazio era prima destinato alla trasmissione di approfondimento giornalistico di Bianca Berlinguer, ora sbarcata su Mediaset.

Come si legge su TvBlog, Nunzia De Girolamo dovrà contrastare i risultati in termini di ascolti di Giovanni Floris, che continuerà a capitanare Dimartedì su La7, e di Bianca Berlinguer che, arrivata a Mediaset, condurrà un contenitore che probabilmente si chiamerà "È sempre Bianca". Come sarà il programma di De Girolamo? Stando a quanto filtra, si passerà all'intervista face to face al talk corale.

Come anticipa il sito dedicato alle indiscrezioni sul mondo della televisione, "sono in corso interlocuzioni con vari giornalisti per la creazione di un gruppo di ospiti fissi di Avanti popolo". Tra i nomi di coloro che sono stati contattati per rivestire il ruolo di ospite fisso, ci sarebbero quelli del direttore del Fatto quotidiano online Peter Gomez e della giornalista del Corriere della sera Candida Morvillo.