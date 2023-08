Domenica In, il post-indizio di Venier su Rita Dalla Chiesa: cosa trapela

31 agosto 2023 a

a

a

Pochi giorni fa, in risposta a un hater, Mara Venier ha chiarito che sarà al timone di Domenica In, lo storico programma pomeridiano di Rai 1. A tutti i detrattori che le hanno consigliato di concludere la carriera televisiva e di dedicarsi alla famiglia, la conduttrice ha risposto per le rime. Ora, sempre su Instagram, Venier ha pubblicato uno scatto che ritrae un tramonto mozzafiato e ha aggiunto: "E con questo tramonto in qualche modo finisce l’estate….da domani si ricomincia….Per voi è stata una bella estate ?". Sotto a questa fotografia e questa didascalia dai toni nostalgici sono apparsi molti commenti. Tra questi, quello di Rita Dalla Chiesa non è passato inosservato.

"È ora che ti ritiri": Mara Venier perde le staffe: la risposta epica

"Vuoi la verità o va bene così?", ha scritto Rita Dalla Chiesa, con tanto di faccina sorridente, per rispondere all'interrogativo posto da Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha quindi commentato di nuovo: "La verità me la dici quando ci vediamo……spero presto Ritamia", aggiungendo un cuore rosso. Che le due colleghe siano amiche, non è di certo una sorpresa. Basti pensare al fatto che, quando Venier finì al centro di una polemica dopo una lettera dello SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai e Indignerai), Dalla Chiesa si schierò dalla sua parte.

Mediaset, La7 e Rai, inizia la stagione post-rivoluzione: tutte le novità in tv

"Io non ho bisogno nemmeno di dirlo, io sto da sempre con Maramia", ha aggiunto la conduttrice che lega la sua immagine al longevo programma Forum di Mediaset. Lo scambio tra le due colleghe è sembrato a molti un indizio di rilievo. È possibile infatti che la parlamentare di Forza Italia stia progettando di concedere una lunga intervista a Venier.