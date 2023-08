Ballando con le Stelle, Ventura e Terzi nuovi concorrenti. Come lo annunciano

31 agosto 2023 a

a

a

Lo fanno con un simpatico video pubblicato direttamente sull'account social della trasmissione. Simona Ventura e Giovanni Terzi annunciano la loro partecipazione alla prossima edizione di "Ballando con le stelle". Per Ventura, ovviamente, non si tratterà della prima volta ma sarà la terza volta che partecipa a un talent o reality show. La prima volta fu nel 2016 quando partecipò come concorrente all'Isola dei Famosi. Di recente, invece, l'abbiamo vista impegnata ne "Il Cantante Mascherato" su Rai2.

Discorso diverso per il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, che avrà modo di farsi conoscere meglio di come abbia fatto finora. Per Milly Carlucci sarà, dunque, un'edizione a dir poco stellare dopo che sono già giunte le adesioni di Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. Nel siparietto pubblicato su Instagram da "Ballando con le stelle" si vede Terzi augurare a Ventura che possa vincere il migliore. E lei di tutto punto: "Lo farò".