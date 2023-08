Ballando con le stelle, Lucarelli pungente: "A settembre...". Chi trema

18 agosto 2023 a

Ballando con le stelle è da sempre una delle trasmissioni televisive più amate e più seguite. Forse per la capacità di Milly Carlucci di scegliere concorrenti frizzanti o forse per il desiderio dei telespettatori di vedere come se la cavano in pista i vip inesperti. Proprio per questo motivo, grande è l'attesa per la prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1. Uno dei quesiti circolati con più insistenza riguarda la temutissima giuria. La padrona di casa ha annunciato che "verrà messa in discussione", ma non ha fatto i nomi di chi si posizionerà dietro al bancone. Ora arriva l'intervento di Selvaggia Lucarelli che, stanca delle numerose indiscrezioni, a suo parere anche infondate, ha anticipato che a settembre farà chiarezza lei stessa sul suo conto.

Settembre sarà un mese cruciale per la scelta del cast di Ballando con le stelle. Intanto, i retroscena sul programma capitanato da Carlucci si moltiplicano. Selvaggia Lucarelli non ci è stata e, leggendo i nomi delle sue presunte sostitute (Sonia Bruganelli e Barbara d'Urso, questi i nomi spuntati sul web), ha sbottato: "A settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi", ha scritto sul suo profilo Instagram.

Dalla Colombia, dove si trova attualmente in vacanza, la giornalista ha continuato: "Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi...Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano a infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio".