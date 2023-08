Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi primo concorrente: chi lo segue a breve

15 agosto 2023 a

È Ricky Tognazzi il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, in onda a partire da sabato 21 ottobre. Ad annunciarlo è la stessa Carlucci sui social, giunto alla 18esima edizione. Sceneggiatore e attore Ricky Tognazzi è stato il vincitore, tra l’altro, di 4 David di Donatello. Nella story si vede Tognazzi sdraiato con cuffie sulle orecchie, che dice alla moglie Simona Izzo che sta ripassando la rumba. E gli altri concorrenti? È probabile che Carlucci adotti uno strategia simile a quella di Amadeus per il Festival di Sanremo, con i nomi centellinati per tenere alta l'attenzione in un crescendo verso la prima puntata.

Tra i probabili ballerini ci sono Teo Mammucari, Paola Perego, Simona Ventura con Giovanni Terzi. SI parla anche di Antonio Caprarica, Bruno Barbieri, Damiano Carrara, Bobby Solo, Leo Gassmann, Francesca Barra, Nino D’Angelo, Maurizio Ferrini, Marcell Jacobs e Nicole Daza, Fabio Cannavaro...