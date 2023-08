“È sempre Bianca”, anticipazione sul nome del programma di Berlinguer

31 agosto 2023 a

a

a

Bianca Berlinguer è pronta ad iniziare la sua avventura su Mediaset dopo aver deciso all’inizio dell’estate di dimettersi dall’incarico in Rai e di lasciare la tv di Stato per il Biscione. Dopo settimane di speculazioni è il sito davidemaggio.it ad anticipare il nome del programma che andrà in onda su Rete4 in prima serata ogni martedì, a partire dal 5 settembre. “È sempre Bianca” il titolo scelto per l’appuntamento settimanale. “Il riserbo assoluto sul titolo è un’operazione che, almeno in tempi recenti, non ha precedenti sulla televisione nostrana. Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprio come ai tempi di Carta Bianca, e così sarà. La scelta di È Sempre Bianca vuole chiaramente indicare una continuità col passato” il commento degli esperti televisivi del sito in merito alla volontà di Berlinguer. Dietro a tale scelta c’è in particolare la volontà di ribadire - soprattutto a chi l’ha tanto criticata per il trasloco - che le idee e il modo di fare televisione non cambierà con l’approdo a Mediaset.